Para maioria, economia é o principal problema do Brasil, mostra pesquisa Genial/Quaest

247 - Para a maioria dos brasileiros, a economia é o principal problema do país, segundo pesquisa da Quaest Consultoria e Pesquisa e paga pela Genial Investimentos. O levantamento foi realizado entre 6 e 9 de janeiro e ouviu 2.000 pessoas presencialmente. No âmbito econômico, o desemprego foi o problema mais citado pelos entrevistados.

Em 2021, a inflação foi de 10,06%, segundo dados do IBGE – a maior desde 2015. E as estimativas para o futuro não são promissoras. Em dezembro de 2021, o mercado financeiro passou a prever que a inflação oficial do país ficara acima de 5% em 2022, representando o estouro da meta pelo segundo ano consecutivo.

A pesquisa foi registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrado pelo número de identificação: BR-00075/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

