Para mídia chinesa economia mantém crescimento estável perante dificuldades múltiplas

Rádio Internacional da China - O PIB da China superou os 27 trilhões de yuans no primeiro trimestre deste ano e teve um crescimento de 4,8% em comparação anual, conforme as estatísticas preliminares. Muitos veículos de imprensa estrangeiros descreveram este crescimento como “superior à expectativa”.

Perante os múltiplos desafios trazidos pela situação internacional complicada e frequentes ocorrências de epidemia no país, o aumento de 4,8% foi dificilmente alcançado. Ante o mesmo período do ano passado, o valor agregado industrial da China registrou um aumento de 6,5%; o investimento em bens imóveis subiu 9,3%; o volume total de vendas a varejo de produtos consumidores expandiu 3,3% e o valor total de importação e exportação de mercadorias incrementou 10,7%, entre muitas outras cifras.

No primeiro trimestre deste ano, a economia continuou com a tendência de recuperação e desenvolvimento e seus principais indicadores operaram em faixas razoáveis, o que injetou estabilidade à economia mundial.

Em 2022, a conjuntura internacional experimentou mudanças drásticas. Os preços de mercadorias bateram recordes mais altos; surtos de Covid-19 aconteceram em vários lugares da China; e a pressão assimétrica da economia chinesa vem se intensificando. Neste contexto, a “estabilidade”econômica passou a ser mais preciosa.

De onde vem a “estabilidade”? Isso se deve, por um lado, às medidas do governo chinês de coordenar a prevenção e controle epidêmico e a promoção do desenvolvimento socioeconômico. Políticas como o reembolso de impostos em grande escala, a aplicação de títulos governamentais para ampliar o investimento, o uso oportuno de ferramentas monetárias e, sobretudo, as assistências aos objetos de mercado e a garantia de emprego, suportaram o desenvolvimento da economia nacional.

Por outro lado, as próprias empresas vêm se empenhando para progredir, com destaque aos esforços de promover o desenvolvimento motivado pela inovação.

Além disso, a China também se esforçou para manter o funcionamento normal da cadeia industrial global. O comércio internacional chinês registrou crescimento pelo sétimo trimestre consecutivo, desempenhando um papel insubstituível nas indústrias internacionais.

Apesar da velocidade de crescimento de alguns indicadores econômicos da China ter vivenciado uma desaceleração desde março devido a fatores internos e externos além da previsão, a economia do país tem a esperança de manter a tendência de recuperação e desenvolvimento durante todo o ano, visto que os fundamentos promissores de longo prazo da economia chinesa não mudaram.

