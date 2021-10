Para reduzir preço final dos combustíveis, Lira quer cálculo do ICMS baseado nos últimos dois anos

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apresentou a deputados da oposição nesta terça-feira (5) os fundamentos da proposta que tem por objetivo reduzir o preço dos combustíveis.

A vontade de Lira é votar ainda nesta terça-feira um projeto que muda a forma como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - imposto estadual - é calculado.

O presidente da Casa propõe que o ICMS sobre os combustíveis leve em consideração o valor médio do produto nos dois anos anteriores. Atualmente, o tributo é baseado no preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos 15 dias anteriores.

A mudança poderia reduzir a volatilidade nos valores dos combustíveis, mas prejudicaria a receita dos estados.

