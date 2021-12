Para resgatar popularidade de Bolsonaro, governo quer usar FGTS para fazer empréstimos a 'negativados'

Apoie o 247

247 - Diante da queda de popularidade de Jair Bolsonaro e da chance real de o ex-presidente Lula vencer a eleição presidencial de 2022 já no primeiro turno, o governo federal estuda usar o FGTS para lançar um novo programa econômico.

O assunto, de acordo com o jornal O Globo, é discutido pelo Ministério do Trabalho e Previdência e a Caixa Econômica Federal. O plano é usar recursos do FGTS, que somam R$ 13 milhões, para criar um novo programa de microcrédito a ser lançado pela Caixa e, assim, tentar reverter o cenário eleitoral.

A verba serviria de garantia para empréstimos a pessoas negativadas, com "nome sujo" no SPC e Serasa.

O novo programa atingiria 20 milhões de pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas.

Os empréstimos podem variar entre R$ 500 e R$ 15 mil.

