'Paraísos fiscais' concentram 66% dos investimentos brasileiros diretos no exterior

Ao todo, os recursos brasileiros investidos no exterior passaram de US$ 385 bilhões em 2019 para US$ 411,5 bilhões em 2020 edit

247 - Os paraísos fiscais foram o destino de 66% dos investimentos brasileiros no exterior ao longo do ano passado, de acordo com dados do Banco Central. Ao todo, os recursos investidos no exterior passaram de US$ 385 bilhões em 2019 para US$ 411,5 bilhões em 2020.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o principal destino foram os Países Baixos, classificado pela Receita Federal como possuidor de um regime fiscal privilegiado para as “holding companies" que não exercem atividade econômica substantiva. Ali, o volume de recursos aplicados diretamente no exterior saltou de 20,7% para 21,2%, alcançando o total de US$ 87,4 bilhões. Os Países Baixos superaram até mesmo as Ilhas Cayman, cuja participação foi reduzida de 22,3% para 16,9% no ano passado. O valor aplicado ali chegou a US$ 69,7 bilhões

Em seguida aparecem as Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas, com 14,7% (US$ 60,5 bilhões) e 13,% (US$ 53,5 bilhões), respectivamente. Os Estados Unidos, porém, viram sua participação aumentar de 5,7% para 9,5% e ocupam o quinto lugar no ranking saldo de investimentos brasileiros, com US$ 39,204 bilhões.

PUBLICIDADE

Logo em seguida, Luxemburgo aparece como o primeiro destino não listado pela Receita como sendo um paraíso fiscal. O país europeu recebeu US$ 39,2 bilhões de investimentos brasileiros diretos, correspondendo a 5,7% do total. Os demais países do ranking são a Áustria (regime privilegiado), Panamá (paraíso fiscal), Espanha (regime privilegiado) e Reino Unido.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.