"Parece conclave do papa”, diz ministro da Previdência sobre autonomia do Banco Central

247 - O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, criticou o regime de autonomia do Banco Central. Lupi afirmou que acha um "absurdo" o chefe do banco estatal não ter mandato.

“Teria que coincidir com o mandato do presidente eleito. Porque aí cria uma política econômica dissociada da voz das urnas. Aí no fim do ano o Bolsonaro fez a mudança para esse camarada [Roberto Campos Neto] até o fim de 2024. É como se tivesse ministros de Estado com mandato também”, disse.

A fala de Lupi é uma reação ao posicionamento do banco que não atendeu aos pedidos do governo para baixar a taxa básica de juros e manteve a Selic em 13,75%, travando o desenvolvimento do país.

O ministro também se queixou da pouca abertura do BC para discutir os rumos da economia.

“Eles têm visão ortodoxa da economia. Não ouvem ninguém. Parece conclave de papa. Quem são eles para fazer isso com a sociedade brasileira? Ali ninguém é santo. O Banco Central é o conclave do Brasil”, finalizou.

