Parlamentares apresentam projeto que defende Auxílio Emergencial de R$ 600 até dezembro

O autor do projeto, deputado João Campos (PSB-PE), em conjunto com 45 coautores, construiu a proposta que conta com o apoio de 160 organizações da sociedade civil edit

Revista Fórum - O deputado federal João Campos (PSB-PE) protocolou, nesta quinta-feira (25), o Projeto de Lei 3503/2020, cujo objetivo é estender o Auxílio Emergencial até o final de 2020. Além disso, prevê a manutenção do valor integral de R$ 600 e propõe várias alterações na lei que instituiu o benefício.

Junto com Campos, 45 parlamentares de nove partidos assinaram o PL como coautores. A articulação com a campanha “Renda Básica que Queremos” foi feita em parceria com Tabata Amaral (PDT-SP) e contou com o apoio técnico da Rede Brasileira de Renda Básica, Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Leandro Ferreira, Mônica de Bolle, Tatiana Roque, Eduardo Suplicy e Débora Freire.

“Para 2020, essa é a solução temporária e que cabe no planejamento do governo, porque se insere no Orçamento de Guerra, atendendo ao período atípico da pandemia causada pelo novo coronavírus. De forma permanente, vamos traçar as discussões sobre a Renda Básica na Frente Parlamentar Mista da Renda Básica, da qual estou na articulação da criação”, declarou Campos.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.