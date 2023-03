Parlamento do Reino Unido revisará independência do Banco Central

Apoie o 247

MOSCOU, 3 de março (Sputnik) - O parlamento do Reino Unido lançou um procedimento de revisão da independência do Banco da Inglaterra (BoE), que está programada para o 25º aniversário da aprovação da lei que deu ao banco central o poder de definir taxas de juros.



O Comitê de Assuntos Econômicos da Câmara dos Lordes emitiu uma chamada para envios por escrito para examinar "como a independência operacional está funcionando" para o BoE. Ele realizará uma reunião formal sobre em 7 de março.



A investigação se concentrará no mandato do BoE e não avaliará decisões políticas individuais, disse o comitê. Ele examinará se a autoridade financeira possui estruturas de governança "adequadas" e como está sendo responsabilizada por suas ações.



O comitê não deu nenhuma outra razão para a revisão além do aniversário da Lei do Banco da Inglaterra de 1998, mas políticos conservadores questionaram repetidamente a independência do banco central no ano passado, sugerindo que ela poderia ser reduzida para permitir que o governo controle melhor a inflação.



A independência operacional do BoE permite que ele escolha a forma de cumprir a meta de inflação estabelecida pelo governo. Ele aumentou a taxa de juros pela décima vez em fevereiro desde o final de 2021, elevando os custos dos empréstimos. A próxima decisão sobre a taxa de juros está prevista para 23 de março.

