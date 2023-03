Participação de São Paulo na economia nacional cai ao menor nível desde 1996

A dinâmica do crescimento do consumo do governo foi interrompido em 2016, ano do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e da implementação do regime neoliberal edit

247 - No ano passado, a participação do estado de São Paulo no Produto Interno Bruto (PIB), valor que representa tudo o que é produzido na economia nacional, atingiu o menor nível desde os anos 1990, informa o Estadão. Em 2022, essa participação ficou em 18,0%, abaixo dos 18,6% registrados em 2021 -- menor nível da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 1996.

O cálculo é feito com base na participação do consumo do governo no PIB. Equivale às despesas para prover os serviços públicos à população, com destaque para educação, saúde e segurança. Não entram na conta, por exemplo, as despesas públicas com programas de transferência de renda ou com obras.

A dinâmica do crescimento do consumo do governo foi interrompido em 2016, ano do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Com a implantação do regime ultraneoliberal por Michel Temer e Jair Bolsonaro, o consumo do governo entrou em tendência de queda.

O período recente também foi marcado pelos impactos da Covid-19. Apesar de os governos terem aumentado seus gastos para enfrentar a pandemia, a oferta de diversos serviços públicos foi afetada negativamente. O auxílio emergencial, por exemplo, foi pago diretamente às famílias e entrou no consumo das mesmas, não fazendo parte do consumo do governo.

