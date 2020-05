Passagem de avião deve subir 50%, estima associação

De acordo com a Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata), as tarifas aéreas deverão crescer dramaticamente de 43% a 54% em relação a 2019, conforme a região, apenas para cobrir os custos na pandemia do coronavírus edit

247 - Analistas e a Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata) estima que viajar em avião será mais complicado, mais demorado e até 50% mais caro na crise do coronavírus. Com menos assentos à venda, os custos das companhias aéreas aumentarão. De acordo com a Iata, as tarifas aéreas deverão crescer dramaticamente de 43% a 54% em relação a 2019, conforme a região, apenas para cobrir os custos. As informações são do jornal Valor Econômico.

Na América Latina, o coeficiente de ocupação de equilíbrio é de 79%. Na redução dos assentos, com um limite de 62% de ocupação, o preço da passagem na região terá de subir 50%. O custo médio de uma passagem pula de US$ 146 antes da covid-19 para US$ 219 no futuro próximo na região, conforme cálculos da Iata. O custo seria 43% maior na África e Oriente Médio, e 54% na Ásia-Pacífico.

“Os preços com o tempo provavelmente vão cair de novo, quando as redes globais voltarem ao normal”, diz o professor Andreas Wittmer, diretor do Instituto de Pesquisa sobre aviação na Universidade de Saint-Gall (Suíça). “Acho que esse será o caso em 1 a 3 anos depois de ter o medicamento contra a covid-19”.

