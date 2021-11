Passagens aéreas vão subir por causa da alta do petróleo, diz associação internacional

O diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), Willie Walsh, afirmou que o aumento nos preços do petróleo é "um indicador positivo" para as companhias aéreas porque aponta a retomada do crescimento econômico edit

247 - O diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), Willie Walsh, afirmou que o aumento nos preços do petróleo é "um indicador positivo" para as companhias aéreas porque aponta a retomada do crescimento econômico, com aumento da demanda, ao mesmo tempo em que repercutirá no aumento sos preços das passagens.

"O aumento dos preços do petróleo como conhecemos hoje é provavelmente um indicador positivo para o setor (das companhias aéreas), já que geralmente reflete um aumento na demanda econômica", afirmou Willie Walsh, diretor-geral da Iata, durante uma vídeoconferência de imprensa, segundo a AFP.

"As companhias aéreas sofreram grandes prejuízos nos últimos meses, portanto, é impossível que essas companhias possam absorver este aumento: deve repercutir nos consumidores e isso terá um impacto nos preços", acrescentou.

Segundo a Iata, em setembro deste ano, houve uma "recuperação moderada" no tráfego aéreo, correspondente a 53,4% menos que seu nível em setembro de 2019, em comparação com uma queda de 56% entre agosto de 2019 e agosto de 2021.

