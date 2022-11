Paulo Bernardo defende desoneração da banda larga e maior tributação de big techs

Apoie o 247

247 - Indicado para liderar o grupo de Comunicações do gabinete de transição, o ex-deputado federal e ex-ministro Paulo Bernardo (PT), apontou algumas propostas que estão sendo analisadas pelo futuro governo Lula para a área.

Bernardo participou nesta segunda-feira (14) da primeira reunião com a equipe, na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília, com César Alvarez, Jorge Bittar e Alessandra Orofino.

Ele defendeu a redução de tributos sobre o acesso à banda larga e uma maior tributação de big techs, como Netflix e Google.

De acordo com Bernardo, que foi ministro das Comunicações no governo Dilma Rousseff, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ajudar nessa questão, pois teve de lidar com essas empresas durante todo o processo das eleições.

Sobre o 5G, ele afirmou que é preciso avançar, principalmente para facilitar a contração do serviço pela população.

“O 5G está caminhando. Talvez a gente tenha condição de turbinar esse andamento e fazer políticas para acelerar. Por exemplo, melhorar condições para a população contratar”, disse.

