Paulo Guedes admite que economia vai cair ainda mais

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a economia brasileira vai cair ainda mais.

Ele considera que a queda é "normal" num contexto em que os juros básicos vão subir.

Guedes atribuiu o aperto financeiro brasieiro a fenômenos externos. Disse que a inflação vai surgir com força nos Estados Unidos, o que fará com que bancos centrais do mundo inteiro, incluindo o brasileiro, passem aperto, informa a Folha de S.Paulo.

