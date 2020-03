Paulo Guedes nega que deixará governo: 'esquece'

Despachando de casa, do Rio de Janeiro, o ministro da Economia reagiu aos rumores de que poderia deixar o governo, segundo o colunista Lauro Jardim: “Esquece. Nem perca tempo com isso. Estou aqui resolvendo e decidindo 600 coisas hoje. Vou ficar” edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, desmentiu os rumores de que poderia deixar o governo Bolsonaro, especialmente após o polêmico artigo da MP 927 que suspendia por 4 meses os salários de trabalhadores durante a pandemia de coronavírus - que acabou sendo revogado.

“Esquece. Nem perca tempo com isso. Estou aqui resolvendo e decidindo 600 coisas hoje. Vou ficar”, reagiu o ministro, de acordo com nota publicada pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo. Guedes despacha de sua casa, do Rio de Janeiro, desde sexta-feira 20.

Nesta terça-feira 24, o jornalista Ricardo Noblat noticiou a provável demissão de Guedes, com possível substituição à frente da Economia por Pedro Duarte Guimarães, atual presidente da Caixa.