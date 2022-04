Paulo Guedes testa positivo para Covid-19

Assessoria informou que o ministro tomou as três doses da vacina contra a doença e apresenta somente "sintomas leves" edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, 72, testou positivo para Covid-19, informou nesta segunda-feira (25) a pasta sob seu comando.

"Os compromissos presenciais desta semana foram cancelados. Com sintomas leves e tendo tomado as três doses da vacina, o ministro manteve a agenda de reuniões virtuais e permanecerá em isolamento", comunicou a assessoria de imprensa da Economia.

Guedes esteve na semana passada em Washington, nos Estados Unidos, para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Ele também participou de encontro do G20.

