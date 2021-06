Paulo Guedes volta a atacar o Mercosul e diz que bloco causou danos ao Brasil

Agência Brasil - "Estarmos unidos [no Mercosul] causou danos ao Brasil nos últimos 30 anos. O Brasil está comercializando menos com nossos parceiros do Mercosul hoje do que há 20 anos. Foi uma armadilha. Impediu o Brasil de se engajar numa integração industrial mais produtiva nas cadeias globais", afirmou durante conferência virtual do Bradesco BBI em Londres.

Guedes destacou que o Brasil pretende reduzir "unilateralmente" as tarifas de importação. "E também falando com nossos amigos do Mercosul, porque nós queremos ter uma flexibilização e modernização no Mercosul", disse.

O ministro voltou a defender a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e afirmou que o governo está adotando todas as medidas para se adequar às regras exigidas para o bloco.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.