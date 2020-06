Paulo Moreira Leite: renda mínima será a lápide do neoliberalismo

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite comentou na TV 247 a declaração da diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, que defendeu a renda mínima como forma de combater a desigualdade.

Em participação no programa Bom Dia 247, o jornalista afirmou que “o capitalismo gerou uma desigualdade tão grande que, se você não der uma renda mínima para os debaixo, ocorrerá uma situação de barbárie”.

"As sociedades terão que encontrar uma solução para dar uma renda mínima para todos”, avaliou.

“Quando eu falo que é o fim do neoliberalismo é que será necessária uma intervenção projetada pelo Estado. Uma resposta que está além do horizonte e princípios deste governo”, explica Moreira Leite.

Ele fez um panorama das mazelas da política neoliberal no país, aplicada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e considera que “o projeto econômico do governo Bolsonaro tornou-se um genocídio no contexto de pandemia”.

“Se o governo seguir com suas medidas de cortes sociais e retirada de direitos da classe trabalhadora, a situação se tornará insustentável”, alertou.

