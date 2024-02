Paulo Pimenta celebra recordes do comércio exterior: 'com Lula, o Brasil está de volta'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, foi às redes sociais nesta quarta-feira (7) celebrar os recordes comerciais do governo do presidente Lula, afirmando que, sob a gestão petista, 'o Brasil está de volta'.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, neste início de ano, a balança comercial registrou recordes históricos para um mês de janeiro em exportações, saldo comercial e corrente de comércio. As exportações brasileiras somaram, em janeiro, US$ 27,02 bilhões, crescimento de 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações tiveram queda de 0,1%, atingindo US$ 20,49 bilhões no período.

continua após o anúncio

"Excelente notícia! A balança comercial brasileira bateu recorde em janeiro, com saldo de U$ 6 bi, o melhor resultado para o mês desde que foi instituída a série história, em 1997. Para vocês terem uma ideia, em 2023 já tivemos superavit recorde na balança comercial, e 2024 segue mostrando que com o governo do Presidente Lula, o Brasil está de volta, crescendo cada dia mais!", escreveu Pimenta em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Os números resultaram em um superávit comercial de US$ 6,53 bilhões no mês, um salto de 185,6% em relação a janeiro de 2023. A corrente de comércio somou US$ 47,5 bilhões, com crescimento de 9,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esses resultados são os maiores para um mês de janeiro desde o início da série histórica, em 1989.

continua após o anúncio

Excelente notícia! A balança comercial brasileira bateu recorde em janeiro, com saldo de U$ 6 bi, o melhor resultado para o mês desde que foi instituída a série história, em 1997. Para vocês terem uma ideia, em 2023 já tivemos superavit recorde na balança comercial, e 2024 segue… pic.twitter.com/LMoPg1JDpB — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) February 7, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: