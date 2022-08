"Paulo Roberto Costa foi torturado", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 – O jornalista Joaquim de Carvalho afirmou, no programa Bom Dia 247, que o ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, que morreu no dia de ontem, aos 68 anos, foi "torturado pela Lava Jato". Joaquim se refere à forma como se obteve a delação dele, a primeira e mais importante da operação, após a prisão de sua filha. "Os procuradores diziam que era preciso fazer ele 'mijar sangue' e ele 'mijou sangue'", diz Joaquim de Carvalho.

No mesmo programa, o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, afirmou que Paulo Roberto Costa foi também compelido a criticar publicamente a política de preços da Petrobrás. De fato, após se tornar delator, ele afirmou que a política de preços do governo Dilma era mais danosa do que a corrupção. "Ele foi obrigado a dizer isso porque a essência do golpe de estado no Brasil foi a mudança na política de preços da Petrobrás, para transferir renda dos brasileiros aos acionistas privados da estatal", disse Attuch.

