PEC da Transição terá valor limite para gastos fora do teto: “é obrigatório”, diz Alckmin

247 - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a PEC da Transição, que será apresentada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional para abrir espaço no orçamento para gastos fora do teto, terá um valor fixo.

“Tem que ter número (limite). É obrigatório”, disse Alckmin ao jornal O Globo.

O mercado financeiro pressiona por um valor fixo a ser liberado pela PEC, para evitar um suposto descontrole nos gastos e para garantir a responsabilidade fiscal.

Segundo o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), do time de Lula, “a equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira para quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, que tem insuficiência, para garantir a execução em 2023”. Valores, portanto, serão definidos na próxima semana.

