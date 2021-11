PEC dos Precatórios poderá deixar R$ 580 bi em dívidas judiciais não pagas, diz consultoria da Câmara

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um estudo realizado pela consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara estima que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios poderá deixar um saldo de R$ 580 bilhões em dívidas judiciais não pagas pela União até o final de 2036. O texto da PEC já foi aprovado pela Câmara, mas enfrenta resistências no Senado.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, o levantamento, produzido pelos consultores Ricardo Volpe e Sérgio Sambosuke, foi feito a partir de estimativas do volume de precatórios que poderão ser emitidos até 2036, quando termina o prazo do teto de gastos, que limita as despesas públicas federais à variação da inflação.

“Quanto ao volume de precatórios não pagos em decorrência do teto de pagamento para sentenças judiciais, estimou-se em R$ 580 bilhões o montante de precatórios acumulados e corrigidos a serem pagos ao final de 2036", destaca o levantamento.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE