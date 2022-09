Pela primeira vez, IDH global recua por dois anos seguidos; Brasil teve queda maior que a média

Apoie o 247

247 - Pela primeira vez em três décadas, desde quando começou a ser calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o IDH regrediu em âmbito global por dois anos consecutivos, refletindo as crises que atingiram todos os países nesse período - em especial, a pandemia do coronavírus.

O relatório aponta que os índices de bem-estar social estão de volta ao patamar de 2016, em um declínio generalizado, informa editorial da Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (9).

O Brasil figura no último grupo. O país não apenas não escapou à regressão geral como ainda registrou um recuo maior do que a média global, com sua pontuação nacional caindo de 0,766 em 2019 para 0,758 em 2020 e 0,754 no ano passado.

O patamar retoma aos índices de 2014 e, em âmbito regional, é inferior aos dos vizinhos Chile, Argentina, Uruguai e Peru.

O pior resultado é o que considera a variante do IDH que leva em conta a desigualdade de renda. Nesse recorte, perderam-se 20 posições.

