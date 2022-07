Pelo menos 18 estados e o DF reduzem ICMS sobre combustíveis

Apoie o 247

247 - Até a manhã deste domingo, 3, pelo menos 18 unidades federativas e o Distrito Federal já haviam anunciado a redução do ICMS sobre os combustíveis, aderindo à lei federal que impôs um teto para o imposto em uma tentativa de conter a alta dos preços.

Eis os estados que já anunciaram cortes no imposto estão: Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Amazonas, além do Distrito Federal.

Em São Paulo, o ICMS da gasolina foi reduzido de 25% para 18%. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) informou que se espera uma queda de R$ 0,48 no preço do combustível na bomba.

