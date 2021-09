Perda de apoio de Bolsonaro na elite econômica é irreversível, aponta Miriam Leitão

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "O discurso golpista de Jair Bolsonaro faz o presidente perder mais apoio da elite econômica. Para o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, a radicalização do discurso neste 7 de setembro aprofunda as incertezas no setor produtivo e no mundo financeiro. Alberto Ramos, economista-chefe para América Latina do Goldman Sachsram, diz que as ações do presidente dificultam a atração de investidores estrangeiros, informa a coluna Capital. Vale, da MB Associados, avalia que o processo de perda de apoio do presidente na elite econômica é irreversível e crescente, e isso vai acabar aprofundando a crise econômica", escreve a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna no Globo .

