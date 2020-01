'Perdemos a grande onda da globalização e inovação', diz Guedes em Davos

Ministro da Economia, Paulo Guedes participa do Forum de Davos e considera que o Brasil "ficou para trás em relação ao acompanhamento das modernidades do mundo" edit

247 - O Brasil ficou para trás em relação ao acompanhamento das modernidades do mundo, na avaliação do ministro da Economia, Paulo Guedes, expressa no painel “Shaping the Future of Advanced Manufacturing”, realizado durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), segundo informa reportagem do jornal Estado de S.Paulo.

“Perdemos a grande onda da globalização e da inovação, então essa mudança vai levar um tempo (para ocorrer no Brasil), mas estamos a caminho”, afirmou ele, segundo a reportagem.