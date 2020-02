Pesquisa capta expectativa melhor em relação à economia

247 - A pesquisa do Atlas Político, divulgada pelo El Pais, também registra expectativas mais positivas em relação à economia - o que explica o cenário eleitoral polarizado entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. "O otimismo com a gestão Bolsonaro também se reflete sobre as expectativas para a economia: metade da população diz acreditar que a situação econômica do país deve melhorar nos próximos seis meses. Ainda houve uma ligeira melhora na percepção sobre a criminalidade e a corrupção. Trinta por cento dos brasileiros dizem acreditar que a criminalidade está diminuindo —contra 27% em novembro do ano passado— e 26% disseram o mesmo sobre a corrupção, contra 17% em novembro", aponta a reportagem do El Pais.