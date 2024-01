Pesquisa da CNI aponta que 48% dos brasileiros reduziram despesas nos últimos 6 meses

Apoie o 247

247 - Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizado em dezembro do ano passado apontou que 48% dos brasileiro reduziram suas despesas nos últimos seis meses, diz o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no Metrópoles.

O estudo revelou que o impacto foi mais acentuado entre aqueles com renda familiar de até um salário mínimo. Nessa categoria,64% dos entrevistados confirmaram ter implementado cortes em suas despesas diárias. A faixa etária entre 25 e 40 anos também foi fortemente atingida, com 54% dos entrevistados nessa faixa admitindo ter passado por cortes em seus gastos.

Ainda conforme a pesquisa, a maioria dos entrevistados (74%) acredita que a redução de despesas será temporária. Outros 21%, contudo, admitiram que os cortes foram adotados de maneira definitiva.

