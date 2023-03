Pesquisa diz que seis em cada 10 brasileiros pretendem mudar de emprego em 2023

E duas pessoas em dez no Brasil já procuram uma nova posição, mostraram as estatísticas edit

247 - A pesquisa de uma plataforma global, com 23 mil profissionais (1,3 mil no Brasil) mostrou que seis em dez brasileiros pretendem mudar de emprego este ano. E duas pessoas em dez já procuram uma nova posição. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (10) pelo Jornal Nacional.

Entre as pessoas com alguma ocupação no Brasil, a taxa de informalidade foi de 38,8%, o equivalente a 38,6 milhões de informais em 2022, de acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados no último dia 4.

O nível de emprego com a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) também cresceu no ano passado. O índice aumentou 9,2% e chegou a 35,9 milhões de pessoas.

