Pesquisa Exame/Ideia: 45% dos brasileiros culpam Bolsonaro pela alta dos combustíveis

247 - Quase metade dos brasileiros responsabilizam diretamente o governo Jair Bolsonaro pela alta no preço dos combustíveis. De acordo com pesquisa Exame/Ideia, divulgada nesta sexta-feira (22), 45% dos entrevistados culpam Bolsonaro pelos seguidos aumentos enquanto 28% atribuem esta responsabilidade aos governadores.

Ainda conforme o levantamento, outros 16% culpam o mercado internacional pelo aumento dos combustíveis no mercado interno e outros 11% dizem que a responsabilidade é da Petrobrás. O estudo aponta, ainda, que 43% dos brasileiros possuem a percepção que as maiores altas nos preços aconteceram no setor de combustíveis, seguido pelo de alimentos (40%), energia (11%) e medicamentos (1%)

A pesquisa ouviu .295 pessoas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 a 21 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

