Petistas preveem redução da PEC da Transição para dois anos no Congresso

PEC da Transição foi protocolada no Senado na segunda-feira (28) com a retirada do Bolsa Família do teto de gastos por um período de quatro anos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Líderes do PT já dão como certo que o Congresso Nacional irá aprovar a PEC da Transição com um prazo menor que o desejado pelo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta da PEC da Transição foi protocolada no Senado na segunda-feira (28) com a retirada do Bolsa Família do teto de gastos durante os quatro anos de gestão do novo governo.

“Embora publicamente mantenham o discurso em defesa desse tempo, caciques do PT dizem, sob reserva, já estar precificado dentro da sigla que a excepcionalidade acabará ficando em apenas dois anos”, diz a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, “a negociação deve se dar com o presidente do colegiado, senador Davi Alcolumbre (União-AP), que busca o apoio do PT para disputar a presidência do Senado em 2025. Na Câmara, também já está acertado com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), nos bastidores, que o máximo possível de ser aprovado da PEC são dois anos”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.