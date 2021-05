Petrobras adota novo indexador de preços para contratos de venda do gás natural

O novo modelo será indexado aos preços do Henry Hub, localizado no estado americano da Lousiana, um dos principais entroncamentos de gasoduto do mundo edit

Infomoney - A Petrobras aprovou novos modelos de venda de gás natural às distribuidoras e vai oferecer, além das modalidades indexadas ao petróleo tipo brent, uma alternativa de precificação com menor volatilidade, sem abrir mão do alinhamento com os preços externos, disse a empresa nesta segunda-feira (3).

De acordo com fato relevante, o novo modelo será indexado aos preços do Henry Hub, uma referência amplamente utilizada e que serve de benchmark para novos projetos de liquefação nos EUA. "A nova fórmula ainda será negociada com clientes, e não necessariamente implicará impactos materiais nos preços. Além disso, não haverá mudanças na parcela de transporte do preço do gás", afirmou a estatal.

