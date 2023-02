Petrobrás amplia diálogo com TCU para retomar investimentos

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, participou no início da semana de reunião com integrantes do Tribunal de Contas da União (TCU) para assumir o compromisso da companhia "com o diálogo transparente e construtivo com os órgãos de controle", segundo nota da empresa divulgada na noite de quinta-feira.

"Estamos desde já construindo um canal direto com Tribunal de Contas da União, visando uma gestão transparente e adotando uma postura proativa perante o TCU. Levaremos de forma antecipada os assuntos relevantes da Petrobras para dirimir dúvidas e criar uma cultura de confiança e colaboração entre as instituições", disse Prates, após a reunião.

Participaram da reunião na última segunda-feira o presidente do TCU, Bruno Dantas, o vice-presidente do tribunal, Vital do Rêgo, além do advogado Geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

