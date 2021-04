Petrobras anuncia aumento a partir de sábado e defende alinhamento dos preços ao mercado internacional

O alinhamento dos preços ao mercado internacional, junto com a desvalorização do real em relação ao dólar, aumentará o preço dos combustíveis, jogando o ônus da crise econômica nas costas da população edit

247 - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 15, um reajuste no preço médio do litro do diesel e da gasolina vendidos às distribuidoras de combustíveis a partir de sábado. O litro do diesel custará em média R$ 2,76 nas refinarias (aumento de R$ 0,10) e o da gasolina, R$ 2,64 (alta de R$ 0,05).

Nos postos, os valores são maiores, pois leva-se em consideração impostos federais e estaduais, as margens das distribuidoras, entre outras coisas.

O aumento ocorre nas vésperas da reunião do conselho da Petrobras, desta sexta-feira, 16, que vai formalizar o general Joaquim Silva e Luna como presidente da empresa, em substituição ao neoliberal Roberto Castello Branco.

Em nota, a empresa defendeu “o alinhamento dos preços ao mercado internacional” para “garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”.

Na realidade, o alinhamento dos preços ao mercado internacional, junto com a desvalorização do real em relação ao dólar, aumentará o preço dos combustíveis, jogando o ônus da crise econômica nas costas da população.

