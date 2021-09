Petrobrás anuncia R$ 300 milhões em programa de compra de gás de cozinha para baixa renda

"A iniciativa tem como objetivo ampliar a atuação social com maior alinhamento ao praticado por outros players de mercado e se justifica pelos efeitos da situação excepcional e de emergência decorrentes da pandemia da Covid-19", informou a estatal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Petrobrás informou, nesta quarta-feira, 29, que vai investir R$ 300 milhões num programa social para garantir a compra de gás de cozinha por famílias em situação de vulnerabilidade social. No entanto, segundo a estatal, o programa ainda está em fase de estudos.

"A iniciativa tem como objetivo ampliar a atuação social com maior alinhamento ao praticado por outros players de mercado e se justifica pelos efeitos da situação excepcional e de emergência decorrentes da pandemia da Covid-19", informou.

“A pandemia e todas as suas consequências trouxeram mais dificuldades para as pessoas em situação de pobreza. Tal fato alerta a Petrobras para que reforce seu papel social, contribuindo ainda mais com a sociedade”, afirmou na nota o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna.

PUBLICIDADE

Vale Gás

Nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL) 1374/21, que institui o Vale Gás – um desconto destinado a famílias de baixa renda na compra de botijões de gás de cozinha. Apenas a liderança do governo e o partido Novo orientaram contra a iniciativa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE