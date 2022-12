Petrobrás assina com chinesa CNOOC para escoar gás natural do pré-sal

A CNOOC poderá escoar gás natural oriundo do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, por qualquer rota de exportação do SIE-BS e processá-lo nas plantas da Petrobrás edit

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobrás informou nesta terça-feira (27) que assinou um contrato de sistema integrado de processamento de gás natural com a chinesa CNOOC Petroleum (CNOOC).

Além disso, em conjunto com Petrogal Brasil, Repsol Sinopec Brasil e Shell Brasil, sócios nos gasodutos offshore do pré-sal da Bacia de Santos, a Petrobrás concluiu a adesão da CNOOC a contratos do Sistema Integrado de Escoamento de gás natural da Bacia de Santos (SIE-BS).

Com os contratos, a CNOOC poderá escoar gás natural oriundo do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, por qualquer rota de exportação do SIE-BS e processá-lo nas plantas da Petrobrás, viabilizando o atendimento direto ao mercado de gás natural pela CNOOC a partir de 1 de janeiro de 2023.

A medida é parte de compromissos assumidos pela Petrobrás com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2019 para promover maior competição no mercado de gás natural.

(Por Aluísio Alves)

