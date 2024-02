Petrobrás atinge novo valor recorde de mercado: R$ 552 bilhões

Apoie o 247

247 - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, anunciou pelo X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (2) que a companhia atingiu na quinta-feira (1) um novo valor recorde de mercado, sendo avaliada em R$ 552 bilhões. Segundo Prates, este é “o maior valor da empresa em todos os tempos”.

As cotações da companhia PETR4 e PETR3 chegaram ao valor de R$ de 41,57 e 42,93, respectivamente.

Tem recorde aí?



Sim! Ontem batemos de novo o RECORDE HISTÓRICO de valor de mercado da @Petrobras e das cotações PETR4 (41,57) e PETR3 (42,93).



R$ 552 bilhões é o maior valor da empresa em todos os tempos. pic.twitter.com/XgNT7fuumn — Jean Paul Prates (@jeanpaulprates) February 2, 2024

