Petrobras contradiz Bolsonaro e nega novo reajuste nos preços dos combustíveis

247 - A Petrobras nega que tenha decidido promover um novo reajuste nos preços dos combustíveis até o fim do mês. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1°) por Jair Bolsonaro, que anunciou também que estuda vender a estatal.

Com os sucessivos reajustes desde o início do ano, a gasolina já é encontrada por mais de R$ 7 em pelo menos 13 estados brasileiros.

No caso do diesel, o preço médio está em R$ 5,21. Em algumas regiões, o valor do litro passa de R$ 6.

Em nota, a Petrobras afirmou que não antecipa decisões e disse que não há nada definido que não tenha sido anunciado ao mercado.

