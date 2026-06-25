Petrobras define empresas para concluir fábrica de fertilizantes de R$ 5 bilhões em MS

247 - A Petrobras anunciou as empresas vencedoras das licitações para a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), em Três Lagoas (MS). Segundo a Revista Fórum, foram selecionadas a ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construção, Engeko Engenharia, o consórcio Enfil/Carioca, a Nova Engevix Engenharia e Projetos, o consórcio Monto Industrial/Mendes Júnior e a parceria entre Nova Engevix e PowerChina, que ficarão responsáveis pelos diferentes lotes do empreendimento estratégico.

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, em abril de 2026, a retomada das obras após confirmar a viabilidade econômica do projeto. A estatal prevê investir cerca de R$ 5 bilhões na conclusão da unidade, cuja entrada em operação está prevista para 2029.

As obras da UFN-3 começaram em 2011, mas foram interrompidas em 2014 em meio à crise enfrentada pelo setor da construção pesada e ao processo de reestruturação da Petrobras. Atualmente, aproximadamente 81% da estrutura já está concluída.

Para executar a fase final do empreendimento, a Petrobras optou por dividir a obra em diferentes lotes, estratégia que busca ampliar a concorrência entre as empresas participantes e reduzir os riscos associados à concentração de contratos.

Os contratos contemplam desde a infraestrutura básica, como pavimentação das áreas industriais, até etapas mais complexas, incluindo a instalação das unidades de produção de amônia, sistemas de granulação de ureia, automação industrial e fornecimento de energia.

Quando entrar em operação, a UFN-3 terá capacidade para produzir cerca de 3,6 mil toneladas diárias de ureia e 2,2 mil toneladas de amônia. A expectativa é fortalecer a produção nacional de fertilizantes nitrogenados, reduzindo a dependência brasileira de produtos importados, especialmente da Rússia.

Atualmente, o Brasil importa aproximadamente 80% dos fertilizantes utilizados pelo agronegócio, segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). Essa dependência torna o país mais vulnerável a oscilações no mercado internacional e a crises que afetam o fornecimento global de insumos.

A produção de fertilizantes nitrogenados utiliza o gás natural como principal matéria-prima. Dessa forma, a ampliação da capacidade industrial da Petrobras deverá contribuir para fortalecer a cadeia de abastecimento do setor agrícola brasileiro.

Além do impacto sobre a segurança do fornecimento de fertilizantes, a conclusão da UFN-3 deverá impulsionar a economia regional. A estimativa é de que cerca de 8 mil empregos sejam gerados durante a fase de construção, com reflexos sobre o comércio, os serviços e a cadeia produtiva local.

A localização da unidade também é considerada estratégica. Três Lagoas está próxima de importantes polos do agronegócio do Centro-Oeste e possui acesso a corredores logísticos que facilitam a distribuição da produção para outras regiões, como Sul e Sudeste.

Empresas vencedoras: