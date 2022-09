Petrobrás deposita 2ª parcela de "dividendo monstro" referente ao segundo trimestre

Com R$ 87,8 bilhões distribuídos, a estatal se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo no segundo trimestre edit

Infomoney - A Petrobrás vai depositar nesta terça-feira (20) a segunda parcela dos proventos de R$ 87,8 bilhões referentes aos resultados apurados no segundo trimestre de 2022. O valor total equivale a R$ 6,73 por ação, dos quais R$ 3,37 já foram pagos no dia 31 de agosto.

Tem direito a receber o segundo pagamento – também de R$ 3,37 por ação, como o primeiro – quem possuía as ações no dia 11 de agosto, que foi a “data com” dos proventos – em outras palavras, a data de corte para ter as ações na carteira e fazer jus aos dividendos anunciados.

Os proventos, apelidados de “dividendo monstro” na época em que foram anunciados, em 11 de agosto, chamaram atenção não apenas dos investidores brasileiros. Com o volume distribuído, a Petrobrás se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo no segundo trimestre, de acordo com a 35ª edição do Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson.

O relatório da gestora analisa trimestralmente as 1.200 maiores empresas do mundo por capitalização de mercado, que representam 90% dos dividendos pagos globalmente. Foi a primeira vez que a Petrobrás apareceu entre os destaques. Segundo a Janus Henderson, a empresa provavelmente integrará a também lista das maiores pagadoras do mundo em 2022, a ser divulgada no início de 2023.

Para os investidores focados na geração de renda passiva, especialistas costumam recomendar o reinvestimento dos proventos recebidos – um destino que alguns têm considerado para o valor que cairá na conta hoje.

Considerando as cotações de fechamento desta segunda-feira (19), para bancar a compra de um novo lote de 100 ações preferenciais (PETR4) – a um custo total de R$ 3.137 – seria necessário utilizar os dividendos de R$ 3,37 pagos por 931 ações da Petrobrás.

A estatal nem sempre foi vista como uma boa pagadora de proventos, mas assumiu esse posto do final de 2021 para cá, após lançar um planejamento estratégico que previa uma nova política de dividendos. Desde então, passou a figurar entre as recomendações de mais e mais corretoras.

A ação vem seguidamente aparecendo na lista das mais citadas em levantamento mensal do InfoMoney com as carteiras sugeridas de dividendos. Em setembro, PETR4 e outras seis ações compuseram o levantamento.

