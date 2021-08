Petrobrás desmente Bolsonaro sobre criação de vale-gás

247 - A Petrobrás divulgou um comunicado desmentindo a declaração feita por Jair Bolsonaro de que a estatal teria uma reserva de R$ 3 bilhões para o pagamento de um vale-gás destinado às famílias mais vulneráveis. No documento, divulgado no final de semana, a estatal informou que "não há definição quanto à implementação e o montante de participação em eventuais programas. Qualquer decisão estará sujeita à governança de aprovação e em conformidade com as políticas internas da companhia".

Ainda conforme a Petrobrás, a empresa continua seguindo uma política de preços de vendas para o gás de cozinha alinhada aos mercados competidores, embora colabore com as discussões dentro do Ministério de Minas e Energia em relação a possíveis programas para famílias mais pobres. Comunicado foi divulgado após Jair Bolsonaro ter afirmado, na sexta-feira, em entrevista ao Programa do Ratinho, no SBT, que a Petrobrás teria R$ 3 bilhões para utilização na criação de um programa de vale-gás voltado à população de baixa renda.

