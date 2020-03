Petrobrás deve reduzir preço da gasolina e do diesel

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras está monitorando o mercado de petróleo, que abriu com queda de mais de 30% nesta segunda-feira, no maior recuo diário das cotações desde 1991, mas considera que é cedo para falar de impactos sobre suas operações, de acordo com comunicado nesta segunda-feira.

“A Petrobras avalia que ainda é prematuro fazer projeções sobre eventuais impactos estruturais no mercado de óleo e gás associados à recente e abrupta variação nos preços do petróleo, dado que ainda não está claro nem a intensidade ou mesmo a persistência do choque nos preços”, disse a estatal em nota, após questionamento da Reuters.

A forte retração do petróleo no mercado internacional, no entanto, levará à redução de preços dos combustíveis nas refinarias da Petrobras, disse uma fonte da empresa com conhecimento do assunto, sem detalhar.

“Claro que teremos redução de preços (da gasolina e do diesel)”, disse a fonte, que falou sob a condição de anonimato.

Impactos do corte de preços sobre a estatal foram minimizados pela fonte, que disse que a Petrobras fez “muito dever de casa” e está “resiliente” para um cenário de preços menores.

A Petrobras afirmou, por meio de comunicado, “segue com seu plano estratégico que prepara a companhia para atuar com resiliência em cenários de preços baixos”.