Petrobras diz que decidirá 'oportunamente' sobre aumento de preços dos combustíveis

247 - A Petrobras informou nesta sexta-feira (3) que continuará monitorando o mercado internacional de combustíveis após os últimos acontecimentos no Oriente Médio e que “não há periodicidade pré-definida para a aplicação de reajustes”.

A escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio aumentou o preço do petróleo. O contrato do Brent para março encerrou o dia em alta de 3,54%, para US$ 68,60, enquanto o WTI para abril subiu subiu 3,05%, para US$ 63,05, informa o Valor.

“A empresa seguirá acompanhando o mercado e decidirá oportunamente sobre os próximos ajustes nos preços”, diz o comunicado da Petrobras.

Jair BIolsonaro admitiu que os preços dos combustíveis poderão subir no Brasil.