Petrobrás diz que não recebeu ordem do governo para mudar política de preços

247 - A Petrobrás declarou nesta quarta-feira (5) que reafirma seu compromisso com a prática atual de preços dos combustíveis, e que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da Política de Preços.

A manifestação ao mercado ocorreu após entrevista do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que falou à GloboNews que o governo federal vai exigir que a empresa cumpra sua função estatal e crie um colchão de amortecimento para os preços de combustíveis.

"Quaisquer propostas de alteração da Política de Preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado, e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia", disse a Petrobrás.

A companhia reiterou que ajustes de preços de produtos "são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais", além de sua fatia de mercado. (Com Reuters).

