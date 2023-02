Petrobrás informa que não houve danos aos dutos em São Sebastião

Apoie o 247

247 – A Petrobrás, que tem forte atuação na região de São Sebastião, castigada pelas chuvas durante este carnaval, informou, por meio de nota, que suas operações não foram afetadas. Leia abaixo:

A Petrobras se solidariza com a comunidade de São Sebastião (SP) e busca contribuir em conjunto com as autoridades para o atendimento das vítimas das fortes chuvas que atingiram a região.

As inspeções nas faixas de dutos são realizadas continuamente pela Transpetro, subsidiária da Petrobras, para garantia da integridade e segurança dos dutos. Não foram identificados danos aos dutos.

A operação nos dutos OSPLAN e OSVAT foi interrompida preventivamente e reiniciada nesta terça-feira (21/2).

As inspeções estão em andamento na faixa do duto OSBAT, que permanece inoperante até que todas as ações necessárias sejam tomadas para a retomada segura das operações.

Não há impacto para o atendimento ao mercado.

