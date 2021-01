Petrobrás irá aumentar preços de combustíveis às vésperas de protesto de caminhoneiros

247 - A Petrobrás anunciou que irá reajustar em 5% o preço da gasolina e do diesel a partir desta quarta-feira (27). O aumento acontece poucos dias antes da realização de uma paralisação convocada pelos caminhoneiros contra a política de preços da estatal e o governo Jair Bolsonaro. O protesto está marcado para o dia 1 de fevereiro.

De acordo com a Petrobrás, o preço médio do litro da gasolina deverá sofrer um acréscimo de R$ 0,10, uma alta média de 5,05%, e o diesel deverá subir cerca de R$ 0,09, alta de quase 5%. O preço médio do litro deverá ser de R$ 2,12. O último aumento da gasolina foi registrado no dia 18 de janeiro. O valor do diesel ainda não havia sido reajustado este ano.

