“Petrobras não pode ser um instrumento só dos seus acionistas”, afirma Mercadante

247 - O ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante disse à TV 247 que o papel da Petrobras não deve ser o de beneficiar os acionistas, e sim a população brasileira, que vem sofrendo com o desemprego e o aumento no preço de itens como o combustível.

Mercadante analisou a conjuntura sócio-econômica do país: “O que se fala para um motorista de Uber, que tem menos passageiros e nenhum direito sequer de repassar para a tarifa? Como se administra os caminhoneiros, com essa queda no volume de carga, como ele absorve o aumento de preço? Acabou o auxílio emergencial, existem 14 milhões de desempregados, 15 milhões de pessoas que não trabalham ou procuram emprego. Esta é uma situação sem precedentes na história do Brasil”.

Para o ex-ministro, a situação exige que a Petrobras não funcione apenas como um instrumento para garantir lucro aos acionistas: “Uma economia do tamanho da do Brasil, e uma empresa com o porte da Petrobras, não pode ser só um instrumento dos seus acionistas. Ela não pode se reduzir a essa visão”.

