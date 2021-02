Petrobras perde quase R$ 75 bilhões em valor em valor de mercado em um dia, 2ª maior perda desde o Plano Real

A maior companhia do Brasil, a Petrobras encolheu R$ 102,5 bilhões desde sexta, quando Bolsonaro anunciou troca do presidente-executivo da companhia edit

247 - A Petrobras sofreu nesta segunda-feira (22) a segunda maior perda de valor de mercado em um único dia na Bolsa desde o Plano Real. Segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica, a estatal encolheu R$ 74,2 bilhões apenas no pregão de hoje.

Esta é a maior queda percentual das ações desde 9 de março de 2020, quando os papéis preferenciais derreteram 29,7% com a crise do coronavírus, a pior desvalorização diária da petroleira da história, segundo dados da Economatica.

O tombo acontece depois de Jair Bolsonaro anunciar que o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, seria substituído pelo general da reserva Joaquim Silva e Luna, que era diretor-geral da Itaipu.

As ações preferenciais da companhia desabaram 21,51%. As ordinárias, com direito a voto, caíram 19,96%.

Desde sexta-feira, a estatal já acumula quase R$ 102,5 bilhões de perda de valor de mercado com a desvalorização de seus papeis na Bolsa brasileira.





