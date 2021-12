Petrobrás preço da gasolina nas refinarias em 3%

Valor médio do combustível passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, nas refinarias edit

Reuters - A Petrobrás anunciou nesta terça-feira redução de 3,13% no preço da gasolina vendida para as distribuidoras, com o reajuste entrando em vigor a partir de quarta-feira, segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa.

O valor médio passará de 3,19 para 3,09 reais por litro, nas refinarias.

Segundo a empresa, o ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, "que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina".

A companhia reiterou seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que destacou que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais.

