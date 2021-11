Petrobras propõe aumentar em até quatro vezes o preço do gás natural em 2022

A Abegás, representante das concessionárias de gás, pretende entrar com uma representação no Cade, contra a petroleira edit

247 - A Petrobras propôs aumentar entre duas e quatro vezes o preço do gás natural em 2022, nos novos contratos que a estatal está negociando com as distribuidoras estaduais, segundo reportagem do Valor Econômico.

A Abegás, representante das concessionárias de gás, pretende entrar com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), contra a petroleira, informou o artigo.

