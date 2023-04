Petrobrás quer ampliar refinarias para aumentar produção de "diesel verde"

Incremento do refino faz parte da estratégia do Lula para impedir a venda de ativos e o desmonte da estatal, além de reduzir o preço dos combustíveis edit

247 - A Petrobrás deu início às discussões de um novo plano de investimentos visando ampliar a capacidade de produção de suas refinarias. Segundo o jornal O Globo, os investimentos estão sendo discutidos no âmbito do plano de negócios da estatal e poderá resultar em um aumento dos recursos previstos para a área que inclui refino e gás natural, previsto em cerca de US$ 9 bilhões até 2027.

O incremento do refino faz parte da estratégia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para impedir a venda de ativos e o desmonte da estatal, além de reduzir o preço dos combustíveis por meio da ampliação da produção.

“Nas primeiras deliberações feitas pela diretoria, fizemos uma revisão das propostas de diretrizes para o planejamento estratégico. O pré-sal continua sendo o carro-chefe. Mas tudo isso está alinhado com a transição energética”, disse o diretor de Comercialização e Logística da companhia, Claudio Romeo Schlosser.

“A estratégia envolve a construção de unidades onde serão produzidos apenas diesel 100% renovável, o diesel verde, a partir do óleo vegetal ou resíduo animal, como o sebo no Gaslub (antigo Comperj), no Rio de Janeiro, e na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca (PE). “O plano atual, herdado da gestão do governo Bolsonaro, previa apenas o biorrefino na unidade de Cubatão”, destaca o periódico

A Petrobrás também planeja dobrar a produção do chamado diesel R5, que contém 5% de conteúdo renovável (por meio do óleo de soja) na composição final, atualmente de 5 milhões de litros por dia até o final do ano, por meio da Repar, em Araucária (PR).

“Há planos de investimentos similares em Reduc (RJ), Replan (SP), Regap (MG) e Rnest (PE). A produção pode chegar a 21 milhões de litros por dia entre 2025 e 2026”, ressalta a reportagem.

